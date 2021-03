Na, most aztán jól összezavartad őket Mester, ezt a vezércselt már nem éli túl a patás – kuncogott fel kárörvendően kicsiny fővárosi legénylakásában Ágasshy Hümér, amikor tudomására jutott, hogy példaképe, az Őszödi Feri hirtelen megváltoztatva nézeteit a nyugati vackcinák mellett a keletieket is preferálni kezdte, holott egy nappal korábban még meggyőződéssel állította a Feri, hogy utóbbiakkal csak a magyarokat akarja megmérgezni a patás. Hümért különösen izgalomba hozta az a körülmény is, hogy a Feri mellé tüstént felsorakozott a komplett baloldal, és úgy tolták fullba, hogy mindig, minden esetben csak az a vackcina a nem jó, amelyről a patás éppen beszél. A közepesen sikertelen telefonos direktértékesítő hamar magáévá tette azt a népszerű vélekedést is, hogy le kell zárni mindent, de közben mindent ki is kell nyitni, mert ezzel mindig sarokba lehet állítani a tuggyukkit, aki ugyan egyszer sem állt sarokba emiatt, de ez a kórus lelkesedését egy cseppet sem vetette vissza.

Ágasshy Hümér őszintének tűnő ábrázattal hangoztatta ismerősei körében azt, hogy a koronáriavírus, a vackcinácicó nem játék, nem lehet, nem szabad abból politikai kérdést csinálni, de azért következetesen remélte, hogy a pandémiába beledöglenek a patás szavazói, mert ha azok nem szavaznának többé, akkor az elhozhatná a Demokrácia Nagy Diadalát. A reménytelenül szingli fiatalember minden információt igyekezett beszerezni a kórságról, az értő körültekintésben komoly segítségére volt a közösségi média, azon belül is a Fakebukkake-n nyomuló a Tudásnak Fálya, a Dögöljön Meg A Tuggyukki, a Keleti Dicsfény, a Nyugati Dicsfény, A patás Lapjáról Kitiltottak Egylete és az ezekhez hasonló szakműhelyek, ahol tudós emberek világosították fel a felvilágosulni vágyó népeket olyasmikről, mint például, hogy a patás terjeszti a kórt, mert így tör TEJhatalomra. Hümérnek ugyancsak segítségére volt szomszédasszonya, Lyolánka néni, aki nyugállományú kutyakozmetikusként kijelentette: neki ugyan senki nem ad be a vackcinával csipszet, hogy aztán így figyeljék meg a tuggyukkik. Lyolánka néni ország-világ előtt felvállalta nézeteit, ezért gondolatait a Fakebukkake mellett az Instanttésztagrammon és a hasonló platformokon is megosztotta.

Ágasshy Hümért a karantén nem befolyásolta különösebben, mert közepesen sikertelen telefonos direktértékesítőként korábban is otthon lógatta a lábait, döntően szülői apanázsból élt, csak azt sajnálta, hogy a zárlatot nem a Feri hirdette ki, a fiatalembernek ugyanis szilárd meggyőződése volt az, hogy a Feri a tömeges lincseléseket is Demokratikusan Tudja Bejelenteni, míg szerinte a patás láthatólag még egy világjárvány ellen is tehetetlen. Hümért a bezártságban inkább az zavarta, hogy a gyülekezési tilalom miatt elmaradtak azok a Haladó Tüntetések, amelyek esetében a baloldali suttogó propaganda szerint mindig hatmillióan jelezték a részvételüket, aztán rendre csak hatan verődtek össze kárálni egy kicsit. A fiatalembert melegséggel töltötte el, hogy gigatüntit szervezett a koronáriavírus megfékezésére tett korlátozó intézkedések miatt a Pelikán Főgyógyszerész Főálvirológus, akit aztán ezért meg is büntettek a tuggyukki pribékjei. Hümér ezen természetesen mélységesen felháborodott, és be is szállt az ennek okán gründolt kalapozásba, majd egy kis számvetés után végül két lájkkal támogatta az ügyet.

Hümér természetesen maga is részt akart venni a Pelikán Főgyógyszerész Főálvirológus szervezte tüntin, de ahhoz nem volt bátorsága, mert elgondolta: mi van, ha a patás nem csak a saját TEJhatalmának bebiztosítása miatt riogatja a népeket a Nyunyókával, mi van, ha a kór valóban létezik. Ágasshy Hümér kételkedését csak tovább mélyítette, hogy a Lyolánka néni elkapta a koronáriát, kórházba, lélegeztetőgépre került, majd csak hosszas szenvedés után kezdett valamelyest lábadozni. Lyolánka néni hazakerülése után igyekezett rávenni Hümért, hogy oltassa be magát, mert – mint mondta – ez a nyavalya tényleg nem válogat. A fiatalember először eltöprengett, hogy miképp lett a Lyolánka néniből a patás ügynöke, majd egyre inkább kezdte elfogadni a kór létezését, miután baráti köréből is egyre többen kapták el azt. Ágasshy Hümér kénytelen-kelletlen határozta el, hogy maga is regisztrál az oltakozásra, előtte azonban a Vállaltan Baloldali, Kikezdhetetlen Erkölcsiségének szellemében körkérdést tett közzé a Fakebukkake-n, hogy tudja-e valaki: nem-e lehetne-e esetleg-e okosba’, soron kívül-e. Ismerősei a gyöngyösi önkormányzatot és a Fővárosi Tanács fenntartotta idősotthonokat javasolták neki.

Fotó: MTI/ANSA/EPA/Tino Romano