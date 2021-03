Stummer Jánosnak, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága jobbikos elnökének hétfőn kezébe akadt egy titkos papír. És Stummer János addig forgatta, bötűzgette azt a titkos papírt, amíg ki nem olvasta belőle, hogy az Orbán titkos alagutat akar magának építtetni a Puskás Stadionba. A fékezhetetlen fantáziájú bizottsági elnök annyira megörült a felfedezésének, hogy azonnal el is mondta a Facebook-on egy videóban, nem akart a pötyögéssel vesződni, meg hátha elír valamit. Az meg mégiscsak ciki lett volna…

Úgy kell a Jobbik az összefogásnak, mint egy falat kenyér. Párizsis méghozzá, pirosarannyal. Nem is igazán érzékelhető, mikor erodálódott a hajdani radikális párt ebbe a látványos elprolisodásba, mindenesetre, ha így osztotta ki a szerepeket Gyurcsány az összefogás pártjai között, akkor a Jobbik megnyerte az MSZP egykori szavazóinak törzsbázisát, amelyet a DK örökölt, most meg Jakab. Mindenesetre kellemetlen lehet, hogy a Jobbiknak folyamatosan bizonyítania kell Gyurcsány előtt, hogy szükség van az ő pikáns-magyaros zamatukra is az ellenzéki vegyesvágottban. Az érdemek felcsillogtatásának édes terhét a minap Stummer János, jobbikos parlamenti képviselő, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke vonta magára, aki a Facebook szűk magyar nyilvánossága előtt beszélt ki nemzetbiztonsági titkokat, elnökként legalábbis valószínűleg tisztában kellett lennie, hogy titkos. Ráadásul Stummer még a rábízott titok mibenlétét sem fogta fel, ehelyett egy elképesztő mesét gyártott arról, hogy Orbán titkos alagutat akar építtetni magának a Puskás Arénába 2 milliárd forintért. Feltehetőleg csak az összeg mértéke akadályozta meg abban, hogy mindjárt össze ne kösse a felcsúti stadiont a Puskással. A történet kezdettől fogva gyanúsan kamuszagú volt, hamar ki is derült a Puskás Aréna közleményéből, hogy az említett Orbán-alagút valójában menekülőút az arénában fellépő hírességeknek, sportolóknak. Már a működési feltételt is azzal kapta meg az intézmény, hogy a használati tapasztalatok alapján átgondolják, felülbírálják az eredetileg kijelölt ilyen útvonalakat, mégpedig azért, hogy ne kelljen a tömeget addig feleslegesen feltartani, amíg a hírességeket szállító autókaraván nem távozik a helyszínről, ahogy eddig. Kétség ne férjen hozzá, ez nem luxusberuházás, az Aréna normális (nem koronavírusos körülmények között) bevételeiből kitermeli majd idővel ezt a 2 milliárd forintot. És, hogy mi köze mindennek a Nemzetbiztonsági Bizottsághoz, az is egyszerű kérdés. Bár köztudomású, hogy az arénákban vannak hasonló kiemenekítő útvonalak, hamar nyilvánvalóvá válik az is a nagyközönség számára, hol érkeznek és távoznak az Aréna meghívott vendégei, ezt hivatalosan titkosan kell kezelni. Hát, ez nem sikerült Stummer Jánosnak, aki egy kezébe adott papír alapján azonnal megfejtette, hogy Orbán önalagútját akarják suttyomban belefúrni a stadionba, és nem bírta magában tartani az információt.

Nyugodtan élhetünk a gyanúperrel, hogy az ominózus leleplezővideót megelőzte egy telefon, Jakab Péter pártelnökkel a vonal túlsó végén, valahogy ilyenformán: Te figyelj Péter, most jövök a szupertitkos Nemzetbiztonsági Bizottság üléséről, ahol, tudod, én vagyok az elnök. Na, képzeld, kiderült, hogy az Orbán titkos alagutat akar építeni. Szerinted kitegyem a Facebook-ra? A jobbikos pártelnök pedig nem kezdte ütögetni a tenyerével a füleit, hogy: Bá-bá-bá, nem akarom hallani, mi hangzott el a titkos ülésen! Hanem rábólintott…

Joggal merülhet fel az a kérdés is, hogy tulajdonképpen minek üldögélnek ellenzéki képviselők titkos bizottságokban, esetleg azok vezetőjeként, ha csak arra várnak, hogy valamit kiszivárogtassanak. Hasonló eset ugyanis már Demeter Márta is belefutott, aki az MSZP-t hátrahagyva jelenleg az LMP padsorait erősíti. Nála, szintén bizottsági tagként, az Orbán Flóra név akadt be, szaladt is világgá kürtölni, hogy a miniszterelnök lánya a magyar honvédség repülőgépén furikázgat. Mint utóbb kiderült, egy százados kétéves gyerekéről volt szó. Demeter Márta kétszeresen is megbukott a vizsgán, egyrészt azért, mert nem tudta tartani a száját egy nemzetbiztonsági kérdésben, másrészt azért, mert agyára ment az Orbán-gyűlölet, és eszébe sem jutott, hogy mást is hívhatnak e kerek világon Orbán Flórának. Stummer elvileg Demeterhez hasonlóképpen betette a kaput politikai pályafutása előtt – bár, mivel Jobbikos, lehet, hogy Jakab elő is lépteti – és nem azért, mert őt majd a fideszes bizottsági tagok kifúrják, hanem azért, mert elnökként megbocsáthatatlan és méltatlan hibát vétett, és a bürokratikus rendszer úgy veti ki magából, mint bagolygyomor a köpetet.

Stummer azonban ismét mozdított az összefogás pártjainak erőviszonyain is, hiszen, ha a Jobbik ilyen súlytalan és kiszámíthatóan beszámíthatatlan figurákat jelöl bizottsági posztokra, azzal saját politikai minőségét is meghatározza. Milyen minisztereket adna egy Jobbik a hazának, ha összejönne 2022-ben az titkos alagutagak fúrató Orbán megbuktatása? Merthogy a menzát nem bíznák Jakab Péter ízlésére, az biztos…